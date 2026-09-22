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SPK hisse geri alımında sınırı kaldırdı

22.09.2026 14:51

Son Güncelleme: 22.09.2026 14:55

SPK hisse geri alımında sınırı kaldırdı
Anadolu Ajansı

SPK, pay geri alımlarına ilişkin ilke kararı yayımladı.

NTV - Haber Merkezi
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) pay geri alımlarında geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınırın uygulanmamasına karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu , ikinci bir duyuruya kadar, şirketlerin hisse geri alım programlarında geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınırın uygulanmamasına karar verdi.

 

SPK'dan yapılan açıklama şöyle:

 

Kurul Karar Organı’nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca gerçekleştirilecek pay geri alımlarında ikinci bir duyuruya kadar; II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği’nin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınırın uygulanmamasına karar verilmiştir.