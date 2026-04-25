SPK süreyi bir kez daha uzattı. Açığa satış ve kredili işlemlere savaş önlemi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından piyasalarda derin bozulmaların önlemek için açığa satış yasağı ve kredili işlemlere uygulanan öz kaynak oranının esnetilerek uygulanması kararı almıştı.



Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 8 Mayıs seans sonuna kadar devam edilmesine karar verildi.

SPK'den yapılan duyuruya göre, açığa satış işlemlerine ilişkin yasağın yanı sıra kredili sermaye piyasası işlemleri süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirler aynı tarihe kadar devam edecek.