SPK süreyi tekrar uzattı. Açığa satış ve kredili işlemlere savaş önlemi
11.04.2026 19:43
Son Güncelleme: 11.04.2026 19:47
Sermaye Piyasası Kurulu'nun savaş önlemleri devam ediyor.
Sermaye Piyasası Kurulu, İran Savaşı sonrasında aldığı önlemleri bir kere daha uzatma kararı aldı.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Sermaye Piyasası Kurulu, piyasalarda derin bozulmaların önlemek için açığa satış yasağı ve kredili işlemlere uygulanan öz kaynak oranının esnetilerek uygulanması kararı almıştı.
Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemleri yasağı ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanması ilişkin süre bir kez daha uzatıldı.
Önlemler 24 Nisan 2026 seans sonuna kadar devam edecek.