SPK süreyi tekrar uzattı. Açığa satış ve kredili işlemlere savaş önlemi

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Sermaye Piyasası Kurulu, piyasalarda derin bozulmaların önlemek için açığa satış yasağı ve kredili işlemlere uygulanan öz kaynak oranının esnetilerek uygulanması kararı almıştı.

Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemleri yasağı ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanması ilişkin süre bir kez daha uzatıldı.

Önlemler 24 Nisan 2026 seans sonuna kadar devam edecek.