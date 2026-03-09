SPK süreyi uzattı. Açığa satış ve kredili işlemlere savaş önlemi
09.03.2026 07:37
Sermaye Piyasası Kurulu, açığa satış ve kredili işlemlere uygulanan önlemleri uzatma kararı aldı.
Sermaye Piyasası Kurulu, İran'a yönelik ABD ve İsrail saldırısının Körfez ülkelerine yayılması sonrasında aldığı önlemleri uzatma kararı aldı.
Piyasalarda daha derin bozulmaların önüne geçmek için Sermaye Piyasası Kurulu, açığa satış yasağı ve kredili işlemlere uygulanan öz kaynak oranının esnetilerek uygulanması süresini uzattı.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları Körfez ülkelerinin tamamına yayıldı ve ateş çemberine döndü.
Piyasalardaki fiyat ve miktar hareketlerinin sert olmaması için Sermaye Piyasası Kurulu geçtiğimiz hafta alınan önlemlerin devamına karar verdi.
Açığa satış işlemleri yasaklandı. Kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanması da uzatıldı.
Önlemler 13 Mart 2026 seans sonuna kadar devam edecek.