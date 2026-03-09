SPK süreyi uzattı. Açığa satış ve kredili işlemlere savaş önlemi

Piyasalarda daha derin bozulmaların önüne geçmek için Sermaye Piyasası Kurulu, açığa satış yasağı ve kredili işlemlere uygulanan öz kaynak oranının esnetilerek uygulanması süresini uzattı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları Körfez ülkelerinin tamamına yayıldı ve ateş çemberine döndü.

Piyasalardaki fiyat ve miktar hareketlerinin sert olmaması için Sermaye Piyasası Kurulu geçtiğimiz hafta alınan önlemlerin devamına karar verdi.

Açığa satış işlemleri yasaklandı. Kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanması da uzatıldı.

Önlemler 13 Mart 2026 seans sonuna kadar devam edecek.