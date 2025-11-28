SPK tespit etti, operasyon düzenlendi: 6 gözaltı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarıyla Uşak Seramik şirketinin hisse senetlerinde olağanüstü fiyat ve miktar değişimleri gerçekleştiği, şirketin pay piyasasıyla ilgili sosyal medya paylaşımları yapılarak yapay artış veya düşüşlere sebebiyet vererek yatırımcıları zarara uğrattığı tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. 6 şüpheli gözaltına alındı.



“YAPAY YÜKSELİŞLE KÜÇÜK YATIRIMCI ZARARA UĞRATILDI” İDDİASI



Başsavcılıktan yapılan açıklamada “BİST (Borsa İstanbul) pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan soruşturma kapsamında; Uşak Seramik A.Ş hisselerinde İstanbul ve Diyarbakır ilinde manipülatif eylemlerde bulundukları tespit edilen, Çiğdem M., Ömer Hayati K., Ali K., Zeynep Feyza K., Yankı Ö. ve Necmi M. isimli 6 kişi hakkında hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı suçlarından gözaltı kararı verilmiş olup şüpheliler hakkında adli işlemlerinin devam ettiği kamuoyuna saygı ile duyurulur.” denildi.