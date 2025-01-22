SPK ve Borsa İstanbul'dan dolandırıcılık uyarısı

Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son günlerde yaşanan telefon dolandırıcılığı konusunda uyardı.



Açıklamada, son günlerde kendisini Borsa İstanbul yöneticisi veya çalışanı yahut bunların yakını olarak tanıtan kişilerce, kurum yöneticilerinin veya personelinin adı kullanılarak vatandaşlardan ya da şirketlerden muhtelif taleplerle para istendiği yönünde bilgi edinildiği belirtildi.



Dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilebilecek nitelikteki bu tarz faaliyetlerde bulunanlara itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.



Telefonla dolandırıcılık suçu dolayısıyla mağdur olmuş kişilerin her zaman suç duyurusunda bulunabileceği ve zararlarının tazmini hususunda her türlü yasal haklarını kullanabileceği ifade edildi.