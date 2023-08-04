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SPK'dan 14 kişiye geçici işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 14 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK'dan 14 kişiye geçici işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla 14 kişiye geçici işlem yasağı getirdi. 

SPK bültenine göre kurul, Escar Filo Kiralama Hizmetleri AŞ (ESCAR) pay piyasasında 4 Temmuz - 1 Ağustos döneminde gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 14 isme yasak getirdi.

Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla söz konusu isimlere 7 Ağustos itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

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