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SPK'dan 22 isme borsa yasağı

SPK, 22 isme borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanması kararı aldı.

SPK'dan 22 isme borsa yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu'nca (SPK) 22 isme yasağı getirilmesi kararlaştırıldı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama AŞ (ULAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 22 isme borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Toplam 22 isme getirilen yasağın 7 Kasım'da başlayacağı bildirildi.

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