SPK'dan 293 milyar liralık onay
Sermaye Piyasası Kurulu, 8 adet borçlanma aracı ve 1 adet kira sertifikası ihracına onay verdi.
Şirketlerin milyarlarca liralık borçlanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onay verdi.
Verilen onayla birlikte yaklaşık 293 milyar liralık borçlanma gerçekleşecek.
Türkiye Halk Bankası tahvil/finansman bonosu borçlanması yapacak ve tutarı 50 milyar lira oldu.
İŞTE BORÇLANMA YAPACAK ŞİRKETLER
Tv8 Tv Yayıncılık 2 milyar lira, Tukaş GIda 2 milyar lira, EsasBurada Turizm 1.5 milyar lira, Beyaz Filo 1.5 milyar lira, Migros 3 milyar lira, Trive Yatırım 330 milyon lira, Türkiye Garanti Bankası 6 milyar dolar borçlanma yapacak.
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