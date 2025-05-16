SPK'dan 293 milyar liralık onay

Şirketlerin milyarlarca liralık borçlanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onay verdi.



Verilen onayla birlikte yaklaşık 293 milyar liralık borçlanma gerçekleşecek.



Türkiye Halk Bankası tahvil/finansman bonosu borçlanması yapacak ve tutarı 50 milyar lira oldu.

İŞTE BORÇLANMA YAPACAK ŞİRKETLER



Tv8 Tv Yayıncılık 2 milyar lira, Tukaş GIda 2 milyar lira, EsasBurada Turizm 1.5 milyar lira, Beyaz Filo 1.5 milyar lira, Migros 3 milyar lira, Trive Yatırım 330 milyon lira, Türkiye Garanti Bankası 6 milyar dolar borçlanma yapacak.