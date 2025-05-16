SPK'dan 293 milyar liralık onay

Sermaye Piyasası Kurulu, 8 adet borçlanma aracı ve 1 adet kira sertifikası ihracına onay verdi.

SPK'dan 293 milyar liralık onay

Şirketlerin milyarlarca liralık borçlanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onay verdi.

Verilen onayla birlikte yaklaşık 293 milyar liralık borçlanma gerçekleşecek.

Türkiye Halk Bankası tahvil/finansman bonosu borçlanması yapacak ve tutarı 50 milyar lira oldu.

İŞTE BORÇLANMA YAPACAK ŞİRKETLER

Tv8 Tv Yayıncılık 2 milyar lira, Tukaş GIda 2 milyar lira, EsasBurada Turizm 1.5 milyar lira, Beyaz Filo 1.5 milyar lira, Migros 3 milyar lira, Trive Yatırım 330 milyon lira, Türkiye Garanti Bankası 6 milyar dolar borçlanma yapacak.

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