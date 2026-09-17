SPK'dan 38 kişi hakkında suç duyurusu

SPK haftalık bültenine göre kurul; Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) ile Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ (GUNDG) hakkında yapılan inceleme sonucunda 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Destek Finans Faktoring AŞ (DSTKF) hakkında yapılan inceleme sonucunda ise bir kişi hakkında daha suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Suç duyurularının, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1. maddesinde düzenlenen "işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçu kapsamında yapılacağı bildirildi.

SPK, Katılımevim, Gündoğdu Gıda ve Destek Finans Faktoring AŞ pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunan 38 kişi ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ hakkında Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı uygulanması kararlaştırıldı.

Söz konusu 38 kişiden lisans sahibi olan 10 kişinin tüm lisanslarının işlem yapma yasağı süresi boyunca iptal edilmesi kararı alındı.

7 ŞİRKETİN 130 FONU TASFİYE EDİLECEK

SPK, Borsa İstanbul AŞ piyasalarında yaşanan gelişmeler doğrultusunda yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla yeni önlemler de aldı.

Alınan ilke kararları doğrultusunda, Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, A1 Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Bulls Portföy Yönetimi AŞ'den oluşan 7 portföy yönetim şirketinin (PYŞ) kurucusu olduğu ve katılma payları Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören tüm yatırım fonlar ının işleme kapatılmasına ve bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verildi.

EMLAK KATILIM, KATILIMEVİM VE BİREVİM'İ SATIN ALACAK

Öte yandan Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ; bağlı ortaklığı olan Emlak Katılım Tasarruf Finansman AŞ'nin, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ ve Birevim Tasarruf Finansman AŞ'nin satın alınmasına yönelik görüşmelere başladığını duyurdu.