SPK'dan 5 kişiye geçici işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu bültenine göre 5 kişi hakkında 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanacak.
Kurul, Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla 5 kişi hakkında 31 Temmuz 2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Piyasalar
- Borsa
- Sermaye Piyasası Kurulu (Spk)