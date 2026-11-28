Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 27 Kasım 2026 tarihli bülteni yayımlandı.

Buna göre Kurul, 3 gerçek ve 7 tüzel kişiye toplam 55 milyon 345 bin 53 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

106 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştıran SPK, 107 gerçek ve 9 tüzel kişiye de işlem yasağı getirdi.

Kurul ayrıca 49 gerçek kişinin lisansının iptal edilmesine ve bir bankanın sermaye piyasası faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi.

TERA'YA İKİ YIL İŞLEM YASAĞI

SPK bülteninde, Tera Yatırım Menkul Değerler (TERA) ve Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (PEKGY) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yaptırım kararları öne çıktı.

Kurul, Tera Portföy Yönetimi'nin TERA payında kendi nam ve hesabına gerçekleştirdiği işlemlerle sınırlı olmak üzere iki yıl süreyle borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapmasını yasakladı.

PEKGY pay piyasasında ise Tera Portföy Yönetimi ve Tera Yatırım Bankası'na kendi nam ve hesaplarına gerçekleştirdikleri işlemlerle sınırlı olmak üzere iki yıl işlem yasağı getirildi.

Tera Yatırım Holding hakkında da PEKGY pay piyasasındaki işlemler kapsamında işlem yasağı kararı alındı.

106 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Kurul, beş farklı şirketin pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Suç duyurusu kararlarının şirketlere göre dağılımı şöyle:

Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık (SKYLP): 14 kişi

Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret (PASEU): 20 kişi

Birleşim Grup Enerji Yatırımları (BIGEN): 58 kişi

Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (PEKGY): 26 kişi

Tera Yatırım Menkul Değerler (TERA): 49 kişi

Bazı kişilerin birden fazla pay piyasasına ilişkin listelerde yer alması nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan gerçek kişi sayısı toplam 106 oldu.

DCT TRADING İŞLEMLERİNE 53 MİLYON LİRAYI AŞAN CEZA

SPK, DCT Trading Dış Ticaret hakkında yapılan inceleme sonucunda, pay satış bilgi formu hazırlama ve Kurulca onaylanan formu ilan etme yükümlülüğünün dolanılması nedeniyle altı kişi ve kuruluşa ayrı ayrı yaklaşık 8,88 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım ile iki kişiye ise halka arz gelirinin kullanımına ilişkin gerekli raporun hazırlanarak ilan edilmemesi nedeniyle ayrı ayrı 246 bin 511 lira ceza verildi.

Akdeniz Yatırım Holding'e de özel durum açıklaması yükümlülüğünün yerine getirilmemesi nedeniyle yaklaşık 1,34 milyon lira idari para cezası uygulandı.

PARİBU YATIRIM'A FAALİYET İZNİ

Kurul, Paribu Yatırım Menkul Değerler'in geniş yetkili aracı kurum statüsünde faaliyete geçme başvurusunu olumlu karşıladı.

SPK ayrıca Pergamon Status Dış Ticaret ve Oncosem Onkolojik Sistemler'in toplam 293 milyon 625 bin liralık bedelsiz sermaye artırımı başvurusuna onay verdi.

Meksa Yatırım, Tacirler Yatırım ve Invest-AZ Yatırım'ın toplam 12 milyar 400 milyon liralık borçlanma aracı ihraç tavanları da onaylandı.

Kurul, bir şirketin pay satış bilgi formu ile iki gayrimenkul yatırım fonunun katılma paylarına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması taleplerine de olumlu yanıt verdi.