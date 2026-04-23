SPK'dan bir gecede 85 milyon lira ceza

Sermaye Piyasası Kurulu'nun radarları yasal olmayan işlemler ilişkin olarak açık duruyor. SPK'nın yaptığı incelemeler neticesinde Sanica Isı ve İzmir Fırça şirketinde yapılan usulsüzlüklere ceza kesildi.

Sanica Isı'da, şirket paylarının ilk halka arzında elde edilen fonun izahname ve ekinde kamuya duyurulan fon

kullanım raporuna aykırı olarak kullanımı ve halka arzdan elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak

hazırlanan 14.03.2023 ve 22.05.2023 tarihli yönetim kurulu raporlarında gerçeğe aykırı açıklamalara yer verilmesi nedeniyle, Sanica Isı Sanayi, Hüseyin Nesimi Fatinoğlu, Ali Fatinoğlu, Uğur Fatinoğlu, Emre Fatinoğlu ve Saadet Fatinoğlu'na toplamda 40 milyon 836 bin 140 lira ceza kesildi.

SPK'DAN SANİCA ISI YATIRIMCISINA UYARI

SPK, şirketin yapılacak ilk genel kurul toplantısında, şirket hakkında idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan şirket yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması ve söz konusu kararın alınması esnasında sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin oy kullanmaması gerektiğini hatırlattı.