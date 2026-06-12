SPK'dan dolandırıcılık uyarısı

Sermaye Piyasası Kurulu, dolandırıcılık girişimlerine dair uyarıda bulundu. SPK "Son dönemde, kendilerini Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yöneticileri, çalışanları veya bunların yakınları olarak tanıtan; ayrıca Kurul Başkanımızın, yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın isim ve/veya ünvanlarını kullanarak kişi ve kuruluşlardan çeşitli gerekçelerle para, bağış veya çeşitli taleplerde bulunulduğuna ilişkin bildirimler alınmaktadır ." dedi.

"MADDİ TALEPTE BULUNMA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

SPK açıklamasının devamında "Kurulumuz ve personelinin telefon, kısa mesaj, elektronik posta, sosyal medya kanalları ya da iletişim araçları üzerinden para, bağış veya herhangi bir maddi talepte bulunması söz konusu değildir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilebilecek nitelikteki bu ve benzeri girişimlere kesinlikle itibar edilmemelidir. Bu tür yöntemlerle mağdur edilen kişiler, yetkili adli mercilere suç duyurusunda bulunabilir ve uğradıkları zararların tazmini konusunda yasal haklarını kullanabilirler." uyarısında bulundu.