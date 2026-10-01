SPK'dan gece yarısı kararı: 4 portföy şirketinde 1 milyon liraya kadar ödeme müjdesi

Sermaye Piyasası Kurulu, Tera Portföy Yönetimi, Pusula Portföy Yönetimi, Atlas Portföy Yönetimi ve Hedef Portföy Yönetimi'nde tasfiye edilen fon larında 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme kararı kararını açıkladı.

SPK 'nın gece yarısı saat 02:20'de yayımladığı bültene göre, 30 Eylül 2026 tarih ve 64/1775 sayılı kararıyla, daha önce ilan edilen genel tasfiye esaslarına ek bir tasfiye usulü belirlendi.

Buna göre mutabakat işlemleri tamamlanan tüm katılma payı sahiplerine, nihai tasfiye sonucunda hak kazanacakları tutardan mahsup edilmek üzere ara ödeme yapılacak. Ödemelerin ivedilikle gerçekleştirilmesi bekleniyor.

1 MİLYON LİRAYA KADAR ARA ÖDEME YAPILACAK

Fonlarda parası olanlara 1 milyon liranın kadar ödeme yapılacak. Ara ödemelerin hesaplanmasında, her bir yatırımcı için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hesaplanacak net yatırım tutarı esas alınacak.

Ödeme tarihinde net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılara bu tutarın tamamı kadar ara ödeme yapılabilecek.

Net yatırım tutarı 1 milyon lira veya üzerinde olan yatırımcılara ise ara ödeme kapsamında en fazla 1 milyon lira ödenecek.

PARA PİYASASI FONLARINA ÖNCELİK VERİLDİ

Bültende yer alan karara göre ek tasfiye usulünün uygulanmasına ilk olarak para piyasası fonlarından başlanacak.

Ara ödeme yapılması karşılığında yatırımcıların katılma paylarında herhangi bir iade işlemi gerçekleştirilmeyecek. Katılma paylarının iadesi, nihai tasfiye ödemeleri sırasında yapılacak.

TASFİYE SÜRECİ BEKLENMEDEN YATIRIMI OLANLARA ÖDEME YAPILACAK

Alınan kararla, yatırımcıların tasfiye sürecinin tamamlanmasını beklemeden, hak kazanacakları nihai tutarın belirli bir bölümüne daha erken erişebilmesinin önü açılmış oldu.

A1 CAPITAL, BULLS VE PARDUS FONLARI İÇİN DE KARAR VERİLDİ

SPK, A1 Capital Portföy Yönetimi, Bulls Portföy Yönetimi ve Pardus Portföy Yönetimi tarafından kurulan ve daha önce tasfiye listesine alınan yatırım fonlarına ilişkin sürecin nasıl yürütüleceğini belirledi.

Tasfiye listesinde bulunan fonların tasfiyesinde öncelik sırası oluşturuldu.

Buna göre tasfiye sürecine ilk olarak unvanında "para piyasası" ibaresi bulunan yatırım fonlarından başlanacak. Bu gruptaki fonlar da yatırımcı sayısı en yüksek olandan en düşük olana doğru sıralanarak tasfiye edilecek.

TASFİYE DIŞINDAKİ FONLAR İŞLEME AÇILACAK

Bültende yer alan ayrıntılara göre, tasfiye süreci tamamlandıktan sonra tasfiye kapsamında bulunmayan ancak 17 Eylül 2026 tarihli Kurul kararları uyarınca hem Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda (TEFAS) hem de TEFAS dışındaki dağıtım kanallarında alım satıma kapatılan fonlar yeniden işleme açılabilecek.

Bu fonların tüm dağıtım kanallarında alım ve/veya satım yönlü olarak eş zamanlı işleme açılması mümkün olacak.

Fonların hangi tarihte yeniden işlem görmeye başlayacağı ile katılma paylarının alım-satım esasları ise fonun portföy yapısı, likidite durumu, piyasa koşulları ve yatırımcıların menfaati dikkate alınarak ilgili portföy yönetim şirketi tarafından belirlenecek.

TASFİYE BİTMEDEN DE FONLAR İŞLEME AÇILABİLECEK

Kararda ayrıca tasfiye işlemlerinin tamamlanması için ihtiyaç duyulması halinde önemli bir istisnaya da yer verildi.

Buna göre tasfiye kapsamında bulunmayan, ancak 17 Eylül tarihli karar nedeniyle işlemleri durdurulan fonlar, tasfiye sürecinin tamamlanması beklenmeden de tüm dağıtım kanallarında yeniden işleme açılabilecek.

SPK TASFİYE SÜRECİNİ 6 AYA UZATMIŞTI

SPK daha önce yaptığı düzenlemede, söz konusu fonların tasfiyesine ilişkin bazı sürelerde değişikliğe gitmiş ve fon portföylerindeki varlıkların piyasa şartları dikkate alınarak daha uygun koşullarda satılabilmesi amacıyla tasfiye sürecindeki belirli süreyi üç aydan altı aya çıkarmıştı. Kurul, altı aylık sürenin tasfiyenin mutlaka bu kadar süreceği anlamına gelmediğini, piyasa koşullarına bağlı olarak işlemlerin daha erken tamamlanabileceğini de açıklamıştı.