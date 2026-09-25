SPK'dan Özata Denizcilik incelemesi. 11 kişi hakkında suç duyurusu, 5 kişinin lisansı iptal edildi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin (OZATD) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik incelemesinin sonuçlarını açıkladı.

Kurulun 25 Eylül tarihli bültenine göre, 11 kişi hakkında Sermaye Piyasası Kanunu’nun piyasa dolandırıcılığına ilişkin hükmü kapsamında suç duyurusunda bulunulacak.

Bu isimler şöyle: İbrahim Bekçi, Ethem Umut Beytorun, Erdin Özel, Haldun Saffet İnal, Bülent Uygun, Emre Tezmen, Emir Münir Sarpyener, Kadir Boy, Kerem Alkin, Gül Ayşe Çolak ve Abdülkadir Özkan.

Bu 11 kişiye borsa ve diğer teşkilatlanmış piyasalarda iki yıl işlem yapma yasağı uygulanacak. Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ile Tera Portföy Yönetimi AŞ’ye de kendi nam ve hesaplarına yapacakları işlemler bakımından, OZATD paylarıyla sınırlı olmak üzere iki yıl işlem yasağı getirildi.

Ayrıca İbrahim Bekçi, Ethem Umut Beytorun, Bülent Uygun, Emir Münir Sarpyener ve Gül Ayşe Çolak’ın sahip oldukları tüm sermaye piyasası lisansları, işlem yasağı süresince iptal edildi.

Özata Denizcilik, bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven ile Başkan Vekili Gökhan Ataseven hakkında tutuklama kararı verildiğini duyurdu. Bu iki yönetici, SPK’nin suç duyurusunda bulunduğu 11 kişi arasında yer almıyor.

FON SORUŞTURMASINDA 47 TUTUKLU VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında bugüne kadar 47 şüpheli tutuklandı.

Tutuklanan isimler arasında, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile bu kuruluşta yer alan yöneticilerden Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan da yer alıyordu. Merkez Bankası'nın eski başkan yardımcısı Erkan Kilimci de tutuklanan isimler arasında bulunuyor.

Aynı soruşturmada, 24 Eylül sabahı mahkemeye çıkarılan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da tutuklanmıştı

Soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız ise 15 Eylül'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

LÜKS ARAÇLAR, TEKNELER VE ÖZEL JETLERE EL KONULDU

Fon soruşturması devam ederken, son olarak Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 200 milyon lira değerindeki beş lüks araç ile, Pusula patronu Serdar Turhan'ın 1,8 milyar liralık iki özel jeti ve lüks yatına el konulmuştu .

El konulan özel jetlerin TC-YRZ kuyruk numaralı Bombardier BD-700-1A11 ve TC-TRA kuyruk numaralı Bombardier Learjet 60 tipi olduğu belirlendi.

Yarız'a ait araçların ise McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach ve Audi marka olduğu ve güncel piyasa değerlerinin 200 milyon lira civarında olduğu kaydedildi.