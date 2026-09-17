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SPK'dan piyasalara mesaj: Tedbirler kısa sürede açıklanacak

17.09.2026 09:59

SPK'dan piyasalara mesaj: Tedbirler kısa sürede açıklanacak
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
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Sermaye Piyasası Kurulu piyasalarda yaşanan dalgalanmalara ilişkin tedbir aldığını duyurdu.

Sermaye Piyasası Kurulu tedbirlerini hızla açıklayacak. Kurul'dan yapılan açıklamada “Sermaye piyasamızda son dönemde yaşanan gelişmeler Kurulumuz tarafından takip edilmektedir. Bu kapsamda Kurulumuz tarafından bir dizi tedbir alınmıştır. Bu tedbirler; kısa süre içerisinde Kurulumuz internet sitesinden kamuoyuna duyurulacaktır.” denildi.