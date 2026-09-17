SPK'dan piyasalara mesaj: Tedbirler kısa sürede açıklanacak
17.09.2026 09:59
Anadolu Ajansı
Sermaye Piyasası Kurulu piyasalarda yaşanan dalgalanmalara ilişkin tedbir aldığını duyurdu.
Sermaye Piyasası Kurulu tedbirlerini hızla açıklayacak. Kurul'dan yapılan açıklamada “Sermaye piyasamızda son dönemde yaşanan gelişmeler Kurulumuz tarafından takip edilmektedir. Bu kapsamda Kurulumuz tarafından bir dizi tedbir alınmıştır. Bu tedbirler; kısa süre içerisinde Kurulumuz internet sitesinden kamuoyuna duyurulacaktır.” denildi.