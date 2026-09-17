SPK'dan piyasalara mesaj: Tedbirler kısa sürede açıklanacak

Sermaye Piyasası Kurulu tedbirlerini hızla açıklayacak. Kurul'dan yapılan açıklamada “Sermaye piyasamızda son dönemde yaşanan gelişmeler Kurulumuz tarafından takip edilmektedir. Bu kapsamda Kurulumuz tarafından bir dizi tedbir alınmıştır. Bu tedbirler; kısa süre içerisinde Kurulumuz internet sitesinden kamuoyuna duyurulacaktır.” denildi.