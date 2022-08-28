SPK'dan rüşvet iddiasına yanıt: Mine Tozlu Sineren hakkında suç duyurusunda bulunulacak

Kurulun yazılı açıklamasında, iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve asılsız olduğu belirtildi. Şirketin sermaye artırım talebinde, mevzuat kapsamında iletmesi gereken belgeleri tam olarak iletmediği, belgeleri tamamlaması için şirkete 2 ayrı yazı gönderildiği bildirildi.

Eksik belgelerin giderilmesinin ardından başvurunun incelendiği ancak, sermaye piyasası mevzuatına aykırılıklar nedeniyle talebin olumsuz karşılandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Mine TOZLU SİNEREN hakkında, yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle de Kurulumuzca suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadesine de yer verildi.