SPK'dan tarihi ceza. 20 kişiye 2 milyar lira

Sermaye Piyasası Kurulu yılın son günleri yaklaşırken tarihi yüksek ceza kesti. Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissesinde gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 20 kişi 2 milyar 28 milyon 462 bin lira idari para cezası uygulandı.

SPK'NIN YAPTIRIMLARI SERTLEŞTİ

Tarihi yüksek seviyede kesilen para cezaları sermaye piyasalarında piyasa bozucu işlemlere zemin hazırlanmasının önüne geçmesi bekleniyor. SPK'nın sert hamlesi sermaye piyasalarındaki güven ortamının sağlanmasına yardımcı oluyor.

HİSSEDE SERT FİYAT HAREKETİ

Peker GYO hissesi 1 lira seviyelerinde işlem görürken 14 liraya kadar yükseldi. SPK'nın detaylı incelemesinde bu hareketlerin yer aldığı belirtiliyor.

SPK DAHA ÖNCE DE İŞLEM YASAĞI GETİRMİŞ

Ceza kesilen isimlerden bazılarına Sermaye Piyasası Kurulu geçtiğimiz yıllarda işlem yasağı getirmişti.



CEZALAR NEDEN KESİLDİ?

VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (ç) ve (f)

bentleri gereğince cezalar kesildi.

5'inci madde emir veya işlemlere ilişkin piyasa bozucu eylemleri kapsıyor.

Detayına inmek gerekirse, tek başına ya da birlikte hareket eden kişiler tarafından borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda gerçekleştirilen, sermaye piyasası araçlarının fiyatları, fiyat değişimleri, işlem hacimleri, işlem miktarları, işlem oranları, emir miktarları, emir oranları, emir iptal miktarları, emir iptal oranları veya emir gerçekleşme oranları gibi sermaye piyasalarının işleyişi veya sermaye piyasası araçlarının fiyatlarının belirlenmesiyle ilgili veriler dikkate alındığında önemli veya etkili kabul edilebilecek nitelikteki işlemleri madde ele alıyor.

20 kişiye yapılan inceleme sonucunda alım veya satım yapılması, hesap hareketi gerçekleştirilmesi, emir verilmesi, emir iptali veya emir değiştirilmesi, farklı fiyat kademelerine emir iletilmesi, kendinden kendine veya karşılıklı işlemler gerçekleştirilmesi, fiyat yükseltici, fiyat düşürücü veya fiyatı sabit tutmaya yönelik işlemler yapılması suçlarının işlendiği tespit edildi.