SPK'den 2 kişiye geçici işlem yasağı

SPK bültenine göre, Kurul, Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret AŞ (HKTM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerden dolayı yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla 2 kişiye 30 Haziran itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

Kurul, özellikle "yapay piyasa oluşturma" gibi borsa düzenini suistimal eden uygulamalara karşı yasal yetkileri dahilinde işlem yasakları ve idari para cezaları gibi caydırıcı yaptırımları devreye alarak piyasa güvenini tesis etmeyi amaçlıyor.