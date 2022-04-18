SPK'nın yeni başkanı İbrahim Ömer Gönül oldu (İbrahim Ömer Gönül kimdir?)

Son dakika haberi! Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına, görev süresi dolan Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun yerine İbrahim Ömer Gönül, başkan vekilliğine ise Mutalip Ünal atandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3. ve 7. maddeleri gereğince SPK Başkanlığına Gönül, başkan vekilliğine Ünal, üyeliğine ise Yusuf Sünbül getirildi.



İbrahim Ömer Gönül, 2014'ten bu yana SPK Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.



GÖREV SÜRESİ DOLAN TAŞKESENLİOĞLU'DAN VEDA PAYLAŞIMI



Öte yandan, görev süresi dolan Ali Fuat Taşkesenlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:



"17 Nisan 2018'de başlamış olduğum SPK Başkanlığı görev süremi bugün itibarıyla tamamlamış bulunuyorum. Geride bıraktığımız 4 yılda ekonomimizde sermaye piyasalarının payının artırılması, piyasalarımızın derinleştirilmesi ve zenginleştirilmesi, yatırımcı haklarının gözetilmesi ve korunması için tüm gayretimizle çalışmanın verdiği iç huzurunu taşıyorum. Bizleri bu göreve layık görerek ülkemiz ekonomisine katkı sağlamamıza vesile olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, birlikte çalıştığımız tüm bakanlarımıza ve çalışma arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim."



İBRAHİM ÖMER GÖNÜL KİMDİR?



1973 yılında Ankara’da doğdu. Orta öğretimini Ankara Atatürk Anadolu Lisesinde, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İktisat bölümünde, yüksek lisansını Atılım Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı.



İş hayatına Şekerbank T.A.Ş.’de başlamış olup Fon Yönetimi bölümünde para piyasaları uzman yardımcısı ve uzmanı olarak çalıştı. 2004 yılında Sermaye Piyasası Kurulunda göreve başlayarak Kurumsal Yatırımcılar Dairesinde görev yapmıştır. Daha sonra Personel Müdürü ve Daire Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra 2014 yılında Kurul Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiş, bu görevine devam ederken 18 Nisan 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmiştir.



Gönül; iyi derecede İngilizce ve orta seviyede Almanca bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

