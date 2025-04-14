Spor devinin satışına onay çıktı

Rekabet Kurulu spor zinciri MACFit’i de bünyesinde barındıran Mars Spor Kulübü ve Tesisleri İşletmeciliği A.Ş.’nin Polonya merkezli Benefit Systems S.A.’ya devrine onay verdi.



420 MİLYON DOLARLIK DEVİR



Kararla birlikte Polonya merkezli Benefit Systems, Mars Spor’un tüm hisselerini devralacak.

420 milyon dolar bedelle gerçekleşeceği açıklanan anlaşma, Türkiye’deki fitness sektörü açısından önem teşkil ediyor.



Türkiye genelinde 121 adet MACFit markalı fitness salonu bulunan Mars Spor, özellikle büyük şehirlerde 2010 yılında Esas Holding ve özel sermaye fonu Actera Group’tan aldığı yatırımlarla adından söz ettirdi.