Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 12 milyon 69 bin 118 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 13 milyon 899 bin 600 lira olarak açıklanmıştı.



Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 14 bin 384 lira, gaz ticaret miktarı ise 840 bin metreküp oldu.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 103 lira 20 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 664 lira 80 kuruş olarak belirlendi.



Türkiye'ye dün 142 milyon 654 bin 669 metreküp doğalgaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 142 milyon 756 bin 428 metreküp olarak kayıtlara geçti.