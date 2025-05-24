Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 14 milyon 685 bin 316 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 370 bin 594 lira olarak açıklandı.



Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 13 bin 489 lira 27 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 90 bin metreküp oldu.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 163 lira 73 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 814 lira 81 kuruş olarak belirlendi.



Türkiye'ye dün 107 milyon 351 bin 300 metreküp doğalgaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 107 milyon 610 bin 179 metreküp olarak kayıtlara geçti.