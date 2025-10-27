Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 13 milyon 836 bin 176 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 17 milyon 638 bin 734 lira olarak açıklanmıştı.



Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 14 bin 314 lira 76 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 992 bin metreküp oldu.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 30 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 599 lira 2 kuruş olarak belirlendi.



Türkiye'ye dün 115 milyon 130 bin 23 metreküp doğalgaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 115 milyon 243 bin 817 metreküp olarak kayıtlara geçti.