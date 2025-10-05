Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 424 bin 992 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 210 bin 629 lira olarak açıklanmıştı.



Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 14 bin 584 lira 68 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 372 bin metreküp oldu.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 313 lira 91 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 855 lira 45 kuruş olarak belirlendi.



Türkiye'ye dün 111 milyon 460 bin 152 metreküp doğalgaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 111 milyon 393 bin 547 metreküp olarak kayıtlara geçti.