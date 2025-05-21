Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 214 bin 670 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 221 bin 355 lira olarak açıklandı.



Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 715 lira 74 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 462 bin metreküp oldu.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 401 lira 53 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 29 lira 95 kuruş olarak belirlendi.



Türkiye'ye dün 92 milyon 812 bin 863 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 92 milyon 922 bin 18 metreküp olarak kayıtlara geçti.



