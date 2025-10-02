Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 573 bin 554 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 997 bin 150 lira olarak açıklanmıştı.



Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 14 bin 818 lira 34 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 579 bin metreküp oldu.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 559 lira 26 kuruş, satış fiyatı ise 14 bin 77 lira 42 kuruş olarak belirlendi.



Türkiye'ye dün 116 milyon 943 bin 144 metreküp doğalgaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 116 milyon 903 bin 465 metreküp olarak kayıtlara geçti.