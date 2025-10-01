Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 997 bin 150 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 10 milyon 705 bin 144 lira olarak açıklanmıştı.



Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 14 bin 326 lira 38 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 419 bin metreküp oldu.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 42 lira 70 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 610 lira 6 kuruş olarak belirlendi.



Türkiye'ye dün 122 milyon 72 bin 298 metreküp doğalgaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 122 milyon 416 bin 951 metreküp olarak kayıtlara geçti.