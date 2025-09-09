Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 14 milyon 619 bin 274 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 848 bin 290 lira olarak açıklanmıştı.



Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 14 bin 354 lira, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 19 bin metreküp oldu.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 71 lira 70 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 636 lira 30 kuruş olarak belirlendi.



Türkiye'ye dün 136 milyon 308 bin 501 metreküp doğalgaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 136 milyon 251 bin 849 metreküp olarak kayıtlara geçti.

