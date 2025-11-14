Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 561 bin 253 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 146 bin 884 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 14 bin 739 lira 34 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 513 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 476 lira 31 kuruş, satış fiyatı ise 14 bin 2 lira 37 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 195 milyon 900 bin 436 metreküp doğalgaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 195 milyon 871 bin 14 metreküp olarak kayıtlara geçti.