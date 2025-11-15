Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 18 milyon 548 bin 522 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 561 bin 253 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 14 bin 557 lira 59 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 290 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 285 lira 47 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 829 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 195 milyon 378 bin 64 metreküp doğalgaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 195 milyon 155 bin 636 metreküp olarak kayıtlara geçti.