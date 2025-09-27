Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,9 azalarak 1 milyar 217 milyon 166 bin 613 lira olarak gerçekleşti.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 18.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 0 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 48 lira 39 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 92 lira 74 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 230 lira 91 kuruş olarak kayıtlara geçti.