Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,2 azalarak 1 milyar 569 milyon 382 bin 78 lira olarak gerçekleşti.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-19.00 saatlerinde 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük 12.00'de 501 lira 2 kuruş olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 556 lira 50 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 555 lira 81 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük 715 lira 11 kuruş olarak kayıtlara geçti.