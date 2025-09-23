Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,9 artarak 2 milyar 78 milyon 746 bin 947 lira olarak gerçekleşti.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1400 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 53 lira 6 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 58 lira 52 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1545 lira 40 kuruş olarak kayıtlara geçti.