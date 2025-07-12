Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 17,1 azalarak 1 milyar 401 milyon 757 bin 393 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 20.00'de 3 bin 400 lira, en düşük saat 11.00'de 251 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 241 lira 81 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 242 lira 37 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 399 lira 55 kuruş, en düşük 1719 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.