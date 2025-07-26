Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1724 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları

Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 4,9 azalarak 2 milyar 112 milyon 255 bin 550 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 00.00, 17.00 ve 19.00-23.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 09.00'da 1724 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 121 lira 32 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 124 lira 19 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 274 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

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