Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 63,3 azalarak 911 milyon 279 bin 291 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 21.00'de 3 bin 399 lira, en düşük saat 07.00 ve 12.00'de 200 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1542 lira 4 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1546 lira 21 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük 129 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.