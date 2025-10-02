Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 399 lira 54 kuruş, en düşük 779 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,05 azalarak 1 milyar 568 milyon 555 bin 257 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-20.00 saatlerinde 3 bin 399 lira 54 kuruş, en düşük 12.00'de 779 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 591 lira 98 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 601 lira 78 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük 501 lira 2 kuruş olarak kayıtlara geçti.

