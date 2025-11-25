Spotify fiyat artıracak

Financial Times'ın haberine göre, İsveçli yayın devi Spotify gelecek yılın ilk çeyreğinde ABD abonelik fiyatlarını artıracak.

Şirket, Ağustos ayında Güney Asya, Orta Doğu, Afrika, Avrupa, Latin Amerika ve Asya-Pasifik bölgesi dahil olmak üzere pazarlarda fiyatlarını aylık 10,99 Euro'dan 11,99 Euro'ya yükselteceğini açıklamıştı.

Ancak gelecek yılki zam, ABD'deki Haziran 2024'ten bu yana yapılan ilk fiyat artışı olacak.

Şirket, yaygınlığının kullanıcıların sadakatini sağladığına güvenerek, son yıllarda gelirini artırmak için fiyat artışlarına yöneldi. Eylül çeyreğinde 150'den fazla pazarda premium bireysel planının maliyetini artırdı.