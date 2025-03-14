Spotify yeni özelliğini kullanıcılara duyurdu

Yeni başlatılan program kapsamında yazarlar, belirli kriterlere uygun kısa hikayelerini Spotify’a sunabilecek. Bu hikayeler, prodüksiyon sürecinin ardından platformun büyüyen sesli kitap kütüphanesinde yer alacak. Spotify, kabul edilen eserler için yazarlarla avans ve telif ücreti anlaşmaları yapacak. Programın başlangıçta belirlediği odak türler arasında romantizm, gizem/gerilim ve bilim kurgu/fantastik bulunuyor. Çocuklara yönelik içerikler ve erotik hikayelerin ise kabul edilmeyeceği açıklandı.



Bu adım, Spotify’ın sadece müzik ve podcast yayıncılığıyla sınırlı kalmayan vizyonunu, sesli kitap pazarında daha güçlü bir şekilde yer almayı hedeflediğini gösteriyor. Şirket, hem bağımsız yazarların seslerini duyurmalarına katkı sağlamak hem de dinleyicilere daha geniş bir içerik yelpazesi sunmak için bu tür girişimlere önem veriyor.



Bu program, kısa ve yenilikçi hikayeler üreten yazarlar için heyecan verici bir fırsat sunuyor. Aynı zamanda, dinleyici kitlesine kaliteli içerikler ulaştırma hedefiyle sesli kitap dünyasına olan ilgiyi artırmayı amaçlıyor.

BAĞIMSIZ YAZARLARIN İÇERİKLERİ DE YER ALACAK



Spotify’ın sesli kitap kütüphanesi, çeşitlilik ve erişilebilirlik açısından dikkat çeken bir platform haline geliyor. Platform, yalnızca popüler eserlerle sınırlı kalmayıp, bağımsız yazarların içeriklerini de destekleyerek dinleyicilere oldukça geniş bir yelpaze sunuyor.

Kullanıcılar, klasik edebiyattan modern bilim kurguya, gerilim dolu hikayelerden kişisel gelişim kitaplarına kadar her türde eser bulabiliyor. Bu zengin içerik, farklı zevklere hitap etmenin yanı sıra Spotify'ın küresel erişim ağını kullanarak eserlerin daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlıyor. Bu durum, yalnızca tüketicilere değil, içerik üreticilerine de büyük bir fırsat sunuyor. Spotify, teknoloji ile edebiyatı buluşturarak, dinleme deneyimini yepyeni bir boyuta taşımış görünüyor.

15 SAAT DİNLEME SINIRI MEVCUT

Şirket, sesli kitap hizmetini Premium abonelik planına üye olan herkese sunuyor. Ancak aylık 15 saat dinleme sınırı mevcut. 15 saatlik limiti doldurduğunuzda, bir sonraki ay hakkınız yenileniyor ve dinlemeye kalınan yerden devam edilebiliyor. Sesli kitaplar şu an sadece İngilizce dilinde yayınlanıyor.

