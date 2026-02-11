Spotify yükselişini sürdürüyor. Sanatçılar ise telif haklarından dolayı isyanda

Ünlü müzik uygulaması Spotify, yayıncılık sektöründe günden güne artan rekabete rağmen sektörün devi olmaya devam ediyor.

BBC'de yer alan habere göre şirket yayınladığı mali sonuçlarda yükselişe geçtiğini paylaştı. 2025 yılının son üç ayında ücretli abone sayısını 9 milyon artarak 290 milyona ulaştı. Bu da net karının 1,17 milyar euroya ulaşmasını sağladı. Şirket, 2025 yılının son üç ayında toplam 4,5 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı.

UYGULAMA YENİ TEKNOLOJİYİ YAKALIYOR

Şirketin CEO'su Gustav Söderström, podcast'lere video eklemek ve yapay zekâ tarafından üretilen müziği benimsemek gibi ses alanındaki yeni gelişmelere odaklanarak kendilerini müzik endüstrisinin araştırma ve geliştirme departmanı olarak gördüklerini söyledi. Wrapped uygulamasının da bu adımlardan biri olduğuna dikkat çekti.

Şirket, kullanıcı sayısındaki artışı kısmen sesli e-kitaplara bağladı, ancak şunları da ekledi: "Önümüzdeki zor sorunlar – müzikte, podcast'lerde, kitaplarda, videoda, canlı performanslarda ve henüz geliştirmediğimiz alanlarda – bunları çözmek için teknolojiyi geliştirmeye devam edeceğiz."

SANATÇILAR SPOTİFY'DAN MEMNUN DEĞİL

Son gelir rakamlarının açıklanmasıyla uzun süredir tartışılan sanatçıların ve şarkı yazarlarının Spotify'da yayınlanan eserlerinden yeterli telif hakkı alamadığı konusu tekrar gündeme geldi.

SANATÇILARDAN TEPKİ

2025 yılında bazı sanatçılar Spotify'ın düzenlediği bir etkinliği telif hakları sebebiyle boykot etmişti. Ünlü sanatçı Taylor Swift, platformun yeterince ödeme yapmadığı gerekçesiyle üç yıl boyunca çalışmalarını platforma koymayı reddetmişti.