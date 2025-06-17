Spotify'dan savunma sanayiye 600 milyon euroluk dev yatırım

Spotify’ın kurucusu Daniel Ek, Almanya merkezli savunma teknolojileri şirketi Helsing’e 600 milyon euroluk önemli bir yatırım yaptı. Bu hamleyle şirketin piyasa değeri 12 milyar euroya yükselirken, Helsing Avrupa’nın en değerli start-up’ları arasına girdi.



Helsing, yapay zeka yazılımlarını temel alarak insansız hava araçları, otonom savaş uçakları ve denizaltılar üretiyor. Şirket, artan jeopolitik gerilimlerin ve Ukrayna’daki savaşın etkisiyle savunma teknolojilerinde hızla büyüyor ve gelişiyor.



Helsing, İsveçli savunma grubu Saab ve yapay zeka alanında Paris merkezli Mistral gibi önemli ortaklıklar kurdu. Ayrıca İngiltere, Almanya ve İsveç ile savunma alanında kritik sözleşmeler imzaladı. Şirket, Almanya’daki tesisinde ürettiği binlerce insansız saldırı uçağını Ukrayna’ya sattı.

ŞİRKET HALKA AÇILABİLİR



Daniel Ek, yatırımın zamanlamasının jeopolitik ortam nedeniyle hızlandığını vurgulayarak, “Yapay zeka, kitle ve özerkliğin savaş alanını yeniden şekillendirdiğinin farkındayız. Bu yatırım, Avrupa için doğru bir hamle” dedi. Şirket, halka açılma planları da yapıyor.



2019 yılında kurulan Helsing, kısa sürede değerini iki katına çıkardı. Son yatırım turuyla birlikte şirketin toplam sermayesi 1,37 milyar euroya ulaştı. Bu değerlemeyle Helsing, Avrupa’nın en değerli beş özel teknoloji şirketinden biri oldu.

