Stanley Fischer 81 yaşında öldü

Ekonomik karar alıcılara akıl hocalığı yapan makroekonomi profesörü ve uygulayıcısı Stanley Fischer 81 yaşında hayatını kaybetti.



İsrail Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada Fischer'in Cumartesi günü öldüğü belirtilerek başsağlığı dilendi.



Bloomberg'ün haberine göre, Stan olarak tanınan Fischer, sekiz yıl İsrail Merkez Bankası başkanlığının ardından 2014-2017 yılları arasında ABD Merkez Bankası başkan yardımcısı olarak görev yaptı ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde geçirdiği süreyi, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'ndaki görevlerini ve New York merkezli Citigroup Inc. şirketinin başkan yardımcılığını da içeren özgeçmişine ekledi.



Fischer'in ders verdiği ve danışmanlık yaptığı MIT öğrencileri arasında daha sonra Fed Başkanı olacak ve Fischer'i akıl hocam olarak nitelendiren Ben S. Bernanke; geleceğin Avrupa Merkez Bankası Başkanı ve İtalya Başbakanı Mario Draghi; Bill Clinton döneminde ABD Hazine Bakanı olarak görev yapacak olan Lawrence Summers; Başkan George W. Bush'un Ekonomi Danışmanları Konseyi'ne liderlik edecek olan Greg Mankiw; 2023 yılında Japonya Merkez Bankası Başkanı olarak atanacak olan Kazuo Ueda ve iki IMF baş ekonomisti Olivier Blanchard ve Maurice Obstfeld de bulunuyordu.