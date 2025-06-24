Starbucks satılacak mı? Açıklama geldi
Kahve zinciri devi Starbucks Çin'deki operasyonlarının satılacağına ilişkin iddialara yanıt verdi.
ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, Çin'deki operasyonlarının tamamını satmayı düşünmediğini açıkladı.
Bu açıklama, Çinli finans dergisi Caixin'in "Starbucks'ın Çin operasyonlarını satışa çıkardığı" yönündeki haberinin ardından geldi. Caixin, Starbucks'ın birden fazla potansiyel alıcıyla ön görüşme yaptığını iddia etmişti, ancak satışın kapsamı belirtilmemişti.
Starbucks sözcüsü yaptığı açıklamada, "Şu anda Çin operasyonlarımızın tamamının satışı gündemimizde deği." ifadelerini kullandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Şirket
- Starbucks
- Satış