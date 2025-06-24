Starbucks satılacak mı? Açıklama geldi

ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, Çin'deki operasyonlarının tamamını satmayı düşünmediğini açıkladı.



Bu açıklama, Çinli finans dergisi Caixin'in "Starbucks'ın Çin operasyonlarını satışa çıkardığı" yönündeki haberinin ardından geldi. Caixin, Starbucks'ın birden fazla potansiyel alıcıyla ön görüşme yaptığını iddia etmişti, ancak satışın kapsamı belirtilmemişti.



Starbucks sözcüsü yaptığı açıklamada, "Şu anda Çin operasyonlarımızın tamamının satışı gündemimizde deği." ifadelerini kullandı.

