Starbucks'a kıyafet davası

Ünlü kahve zinciri Starbucks ABD’de, 12 Mayıs’ta yürürlüğe giren yeni kıyafet yönetmeliği nedeniyle hukuki sorunlarla karşı karşıya. Çalışanlar, iş için gerekli kıyafetleri kendi ceplerinden almak zorunda bırakıldıkları gerekçesiyle Illinois ve Colorado’da toplu dava açtı.

Ayrıca Kaliforniya’da da şikayetler ilgili devlet kurumuna iletildi.

Yeni kurallar uyarınca çalışanların siyah, kısa ya da uzun kollu düz tişört giymesi, altına da siyah, haki veya mavi kot pantolon tercih etmesi zorunlu hale getirildi.

Ayrıca su geçirmez siyah, gri, lacivert, kahverengi, bej veya beyaz ayakkabı giymeleri gerekiyor. Starbucks, her çalışana iki adet siyah tişört vermiş olsa da diğer masraflar çalışanlara kaldı.

KURALLARA UYMAYANLAR İŞE BAŞLATILMIYOR

Colorado’daki davaya göre, yeni kurallara uymayan çalışanlar işe başlatılmıyor. Bir çalışan, kurallara uygun ayakkabı için 60 dolar harcadığını, toplamda ise 150 doları aşan masrafa girdiğini belirterek “Çoğumuz zaten maaştan maaşa yaşıyoruz, bu kurallar çalışanları zor durumda bırakıyor” dedi.

Dava dilekçelerinde Starbucks’ın eyalet yasalarını ihlal ettiği, işverenin doğrudan faydasına olan masrafları çalışanlara yüklediği öne sürülüyor.