Starbucks’tan hisse satışı

Starbucks, Çin için stratejik karar aldı. Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilerin Bloomberg News'a verdikleri bilgiye göre Starbucks Corp olası bir hisse satışı da dahil olmak üzere Çin'deki işletmesi için seçenekleri değerlendirirken özel sermaye şirketleri, teknoloji şirketleri ve diğerleriyle temasa geçti.

Kaynaklar, kahve zincirinin bu hafta bir mali danışman aracılığıyla birkaç potansiyel yatırımcıya mektup göndererek Çin işi ve nasıl büyütüleceği konusunda görüş istediğini söyledi. Söz konusu kişiler, bir işlemin varlıklara birkaç milyar dolar değer biçebileceğini söyledi.



Bloomberg News daha önce Starbucks'ın en büyük ikinci pazarı olan Çin'deki faaliyetlerini değerlendirdiğini bildirmişti. Şirket, Luckin Coffee Inc. ve Cotti Coffee gibi şirketlerin önemli yerli oyuncular olarak ortaya çıktığı ülkedeki makroekonomik ve rekabetçi baskılar konusunda uyarıda bulunmuştu.



Mart sonu itibariyle Çin'de 7.750'den fazla mağazası bulunan Starbucks, Mart ayına kadar olan çeyrekte ülkede yaklaşık 740 milyon dolar net gelir elde etti. Luckin'in net geliri ise aynı dönemde 1,2 milyar dolar oldu.