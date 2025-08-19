Starbucks'tan maaşlara komik zam

Starbucks, bu yıl Kuzey Amerika'daki tüm maaşlı çalışanlarına yüzde 2 zam yapacak. Bu, yöneticilerin takdirine bağlı olarak kararlaştırılan önceki zamlardan farklı bir gelişme olarak öne çıktı.



Şirket, yöneticilerden bu iyileştirmelerin maliyetini karşılayabilmek için maliyetleri kontrol altında tutmalarını istedi.



Bir Starbucks sözcüsüne göre, müşteriler "bu yatırımların yarattığı farkları görüp hissedebildiklerini" söylüyor.



ZAM TÜM ÇALIŞANLARI İLGİLENDİRİYOR



Starbucks'a göre bu, Eylül ayı sonlarında sona erecek mali yıl için "tüm ekiplerde liyakat artışlarına tutarlı bir yaklaşım benimsenmesini" içeriyor. Yüzde 2'lik zam, tüm şirket çalışanlarının yanı sıra üretim ve dağıtım sektöründeki çalışanlar için de geçerli. Ayrıca, baristaların aksine maaşlı çalışan mağaza müdürleri gibi perakende sektöründeki lider kadrolar da bu zamma dahil.



STARBUCKS DÖNÜŞÜM İÇİNDE



Starbucks, altı çeyreklik mağaza içi satış düşüşlerini tersine çevirmek için çalışıyor. Kafeleri daha misafirperver hale getirmenin yanı sıra, İcra Kurulu Başkanı Brian Niccol menüyü yenilemek, mağazalara daha fazla personel eklemek ve siparişleri kolaylaştıracak teknolojileri hayata geçirmek için çalışmalara başladı.



Starbucks'ın bir önceki mali yılında, şirketin zayıf mali performansı nedeniyle şirket çalışanları ikramiyelerinin yalnızca yüzde 60'ını alabilmişti.