Starbucks'tan satış hamlesi. 4 milyar dolara anlaşıldı

Starbucks, yatırım şirketi Boyu Capital ile 4 milyar dolarlık bir anlaşma kapsamında Çin'deki işinin yüzde 60 hissesini sattığını açıkladı.



Anlaşma uyarınca, dünyanın en büyük kahve zinciri Çin'deki perakende operasyonunun yüzde 40 hissesine sahip olacak ve Starbucks markasının mülkiyetini elinde tutacak.



Starbucks, 1999 yılında 1.4 milyar nüfuslu Çin pazarına girmiş ve ülke şu anda ABD dışında en büyük ikinci pazarı konumunda, ancak son yıllarda Luckin Coffee gibi yerli markaların yükselişiyle zorluklar yaşıyor.



Şirketin yaptığı açıklamaya göre, işletmenin merkezi Şanghay'da kalmaya devam edecek ve Çin pazarında 8 bin satış noktasına sahip olacak ve bunları işletecek, ayrıca 20 bin satış noktasına ulaşmayı planlıyor.



Starbucks, Boyu ile olan ortaklığın "önemli bir kilometre taşı" olduğunu ve Çin'de uzun vadeli büyüme planlarının sinyalini verdiğini belirterek, Çin'deki perakende operasyonlarının değerini 13 milyar dolar olarak belirledi.



Starbucks, Çin'de yeni içecekler ve dijital platformlar sunmayı planladığını belirterek, anlaşmanın gelecek yıl kesinleşeceğini ekledi.



Pekin merkezli Luckin Coffee, şu anda Çin'de Starbucks'tan daha fazla mağaza işletiyor ve daha düşük fiyatları ve sık indirimleriyle sadık bir müşteri kitlesi kazanıyor.



Starbucks da yerli rakipleriyle rekabet edebilmek için ülkedeki fiyatlarını düşürdü, ancak bu durum kârını olumsuz etkiledi.

