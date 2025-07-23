Starbucks'tan "ücretsiz" adım

Starbucks, Çin'deki bazı mağazalarında ücretsiz “çalışma odaları” açarak ikinci en büyük pazarında iç rekabetin artmasıyla birlikte tüketici trafiğini artırmaya yönelik son girişimini gerçekleştirdi.



Starbucks Çin'in resmi Weibo hesabından bu hafta yapılan açıklamada, çalışma alanlarının ülkenin ihracat, üretim ve teknoloji merkezlerinde milyonlarca genç işçiye ev sahipliği yapan güney Guangdong Eyaletindeki bazı mağazalarda başlatıldığı belirtildi.



Bu odalar, düzenli olarak yeni ürünler ve tatlar sunan Luckin Coffee gibi daha ucuz yerel rakiplerin sert rekabeti ve Çin çay zincirlerinin artan popülaritesi karşısında satış büyümesini canlandırmaya çalışan Starbucks'ın bu yıl Çin'deki en son girişimi. Seattle merkezli kahve devi aynı zamanda ev dışındaki boş zamanları değerlendirmek için "üçüncü bir yer" olarak kendini yeniden kanıtlamak istiyor.



FİYAT DÜŞTÜ, KİŞİSELLEŞTİRME ARTTI



Starbucks'ın Çin'deki bazı yeni hamleleri, bu yılın başlarından itibaren kafeleri, bahçeleri ve tuvaletleri kullanmak için insanların ürün satın alması gereken ABD'deki politikaların tam tersi bir yaklaşım sergiliyor çünkü şirket ödeme yapan Amerikalı müşterilere öncelik veriyor.

Starbucks Çin ayrıca anakaradaki içecek menüsünü daha fazla şekersiz seçenek ve yerel damak tadına hitap eden çaylar içerecek şekilde genişletti, bir dizi içeceğin fiyatını düşürdü ve siparişleri kişiselleştirme seçeneklerini artırdı.



Eski bir Starbucks Çin yöneticisi olan ve şu anda Şangay merkezli bir perakende danışmanlık firmasını yöneten Jessica Gleeson, “Starbucks, Z kuşağı tüketicileri için eğlenceli giriş içecek deneyimleri yaratmanın yollarını arıyor. Mağaza içi etkinlikler hem kafelere yeni müşteriler getiriyor hem de Starbucks ile toplum arasında bir ilişki yaratıyor. Bu basit ama etkili bir taktik." dedi.



2024'ün sonlarında ilk kez bir Çin büyüme müdürü atandı ve geçtiğimiz Eylül ayında Çin işinin tek lideri olan Molly Liu liderliğinde yeni bir yönetim ekibi kuruldu.



TARİHİ YERLERE AÇILIYOR



Starbucks'ın Çin'de 7 bin 700'den fazla şubesi bulunuyor ve yeni mağazalar, doğal güzelliğiyle turistlerin ilgisini çeken Yunnan Eyaleti'ndeki Yulong Kar Dağı'nda kısa bir süre önce açılan mağaza da dahil olmak üzere, insanları çekmek için tarihi veya manzaralı yerlerde açılıyor.



Starbucks, topluluk kavramını sağlamlaştırma çalışmalarının bir parçası olarak, bazı Çin üniversite şubelerinde öğrenci sanat eserlerini sergiliyor ve diğer satış noktalarını evcil hayvan dostu hale getiriyor. Zincir, bu hafta yaptığı açıklamada ayrıntıya girmeden bazı mağazalara “hobiler” için alanlar koymayı denemeyi planladığını söyledi.



Sosyal medya pazarlaması son aylarda hız kazandı ve Walt Disney Co.'nun animasyon filmi Zootopia ve Starbucks China'nın bardaklarına sözlerini bastığı Tayvanlı rock grubu Mayday ile yeni ürün işbirlikleri yapıldı.